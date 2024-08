Talu nagu loomaaed: me teeme kõike ise – elektrist pere toidulauani. Olgu majanduslik olukord riigis milline tahes, meie saame hakkama!

„Kanu, millest Mäeotsa talupidamine algas, on meil praegu ainult 50,“ rõhutab Maarja sõna „ainult“. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ajal sai nende talu kuulsaks sellega, et kirglik kanakasvataja ja aretaja Maarja kutsus vaatama sadat erinevat värvi muna. Mis võib tulevikus saada pere kolmest lapsest, ei oska pakkuda ka kõige suurem kujutlusvõime. Selliste annetega ema kõrval on kõik võimalik!