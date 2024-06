SUUR GALERII | Maakodu lugejate kasvuhooned võtavad ahhetama, vaata ja imesta!

Raili Heinsaar kirjutas, et kasvuhoone on ülimõnus koht, kus saab peale päevatööd ka puhata ja raamatu seltsis olla. Seal kasvab tomat, maasikfüüsal, salat, till, porgand, küüslauk, luffa, maasikad ja viinamari. „Olen väga rahul, et armas abikaasa oli nõus meile sellise toreda kasvuhoone kokku panema,“ lisas ta.

Paljud kasvuhooned olid ehitatud pererahva enda kätega ja taaskasutatud materjalidest. Mitmed lugejad kirjutasid, et kasvuhoone on neile mõnus puhkamise ja nautimise paik, nii et tomatitaimede kõrvale on jõudnud lamamistoolid ja diivanid. Aga vaadake ise!