Eva Luigase kõnetraat | Mured sipelgate, päevalillede, orhideede, astepajude, punase sõstra ja naabritelt aeda tungiva naadiga

Miks sipelgad pojenginuppudel ringi sibavad ja madalatel päevalilledel uued õied närtsinud õite varju jäävad? Kuidas selle tomatitaimede väetamisega siis ikkagi on – kas peab juba enne kohaleistutamist seda tegema või alles pärast? Kas astelpajud, mille oksad pidevalt kuivavad, on hukule määratud ja mida teha orhideega, mille lehed on kaetud ebameeldiva hallika kirmega?