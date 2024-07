12 000 taimega Harjumaa lavendlitalu peremees: „Ma polnud ihusilmaga lavendlit varem näinudki!“

„Mõte oli kogu aeg selline, et kui põllulapp on, siis võiks midagi kasvatada, aga vilja või köögivilja müügiks kasvatamiseks on see liiga väike. Soovisime midagi erilist, aga mis see eriline siis on?“ meenutab Rainis. Lavendlikasvatuse mõte tuli justkui iseenesest, ehkki Rainis polnud veel kordagi lavendlit oma silmaga näinud. Lavendli kasuks rääkis ka nende lahja ja kiviklibune maa, mis passib neile taimedele hästi.