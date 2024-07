Aedniku öökapiraamat

Sarah Raven

„A Year Full on Veg. A harvest for all seasons“

Kirjastus Bloomsbury Publishing, 2023

See on samm-sammuline tutvustus Sarah Raveni aastaringsetest tegemistest oma köögiviljaaias. Milliseid liike ja sorte ta kasvatab, millal neid külvab-harib-koristab ning kuidas kaunilt serveerib. Ta jagab lahkelt kõiki nippe, mida selle töö juures kasutab.

Tõsi on see, et raamatu aluseks on Inglismaa ilmastik. Seal tehakse detsembris-jaanuaris neid töid, mida annab siinmail soodsal kevadel võib-olla märtsi lõpus käsile võtta, aga see ei ole oluline. Tema õpetusi järgides tuleb kalendris lihtsalt kuupäevad sobilikult kas varasemaks või hilisemaks nihutada. Ehkki hindan kõrgelt kõiki Eesti autorite aiandusraamatuid, on needki autorid ju targematelt õppinud ja paljud teadmised tulnud meile välismaalt. Nagu kuulsad Eesti kunstnikud käisid end täiendamas Peterburis, Norra mägismaal ja Pariisis, nii on paljudki omamaised aiandustegelased end teistes Euroopa riikides täiendanud ja sealt saadud kogemusi siinsesse olustikku sobitanud.

Juulikuu, mis Eesti aedniku jaoks on tavaliselt väikese hingetõmbe aeg, on paras just selle raamatu sisuga tutvumiseks. Ehkki raamat on ingliskeelne, suudab ka vähesema keeleoskusega huviline sõnaraamatu abiga sisust aru saada, sest see on lihtsas keeles kirjutatud ning rohkete fotode ja illustratsioonidega kaunistatud. Uute teadmiste saamise kõrval võib paraneda ka inglise keele oskus. Seda on ju veebiavaruste aiapoodides surfates niikuinii hädasti vaja.

Esimeseks tõlkeharjutuseks olgu siinkohal raamatu sissejuhatuse esimene lõik. Sellega peaksid nõustuma kõik need, kes ihalevad kaunist, aga seejuures kasulikku aeda.

„There are two things I want from my garden. It has to be beautiful – jam-packed with flowers, form and color – and it has to produce lots of delicious, fresh, homegrown food.“