GALERII | Chelsea lillefestivalil nägi nii tohutut õieilu kui ka huvitavaid lahendusi

Külalised löövad end lille ja aiakunsti kõrgpilotaaži kõrval tõmbabki huvilisi kogu maailmast ligi just festivalimelu. Aiakujunduses aga on tänapäeval moes vaated, mida võib kohata pigem niitudel ja metsaalustes. Eks inimkäel ongi lihtsam rajada oma aeda roosipeenart kui looduslike taimedega niidukooslust. Kes sellega hakkama saavad, nende päralt on tulevik.