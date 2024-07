Eva Luigas: kogu aias valitsevas segaduses on süüdi karsummitünn

Unustades kõik muu asusimegi karsummitünni nimel mäge likvideerima, et selle asemele terrass ehitada. Alguses lammutasime mäge käsitsi ja sõelusime mulla kividest eraldi. Lootsin, et saan selle oma murupinnale õhukese kihina laiali riisuda. Kuid mulda tuli muudkui juurde ning kivihunnikud kasvasid ja kasvasid. Kohta, kuhu puhta jalaga astuda, aias enam naljalt ei olnud. Lammutada aga oli veel üle poole. Lõpuks saime aru, et sodine pinnas tuleb masinatega laiali tõmmata ja krundilt ära viia. Sellele aktsioonile kaasa elamisest ma tänu Maakodu Inglismaa aiareisile pääsesin.

Tagasi tulles tervitas mind puhas plats ja teadmine, et uus terrass saab valmis varem kui varakevadel alustatud aiatööd. Niisiis juulis, kui ükski mõistlik aednik taimi ei jaga, mina just seda teen. Et see kulgeks suuremate kadudeta, pean paljud neist tagasi lõikama ja arvatavasti pärast istutust ka varjutama.