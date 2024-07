Kuidas sünnib ilus ja kasutajat arvestav aed

Nii nagu maja ei koosne ainult põrandast ja seintest, on ka aiakujunduses rohkem võimalusi. Sageli mõeldakse haljastuse all üksnes muruplatsi, peenraid ja hekki. Ent peale taimede kujundatakse aeda ka ehitusmaterjalidega: kivid, betoon, puit jne. Tulevasest aiast tulekski mõelda nagu õues paiknevast eluruumist koos puhkekohtade, veekogu, einestamisvõimaluste jms. Hea aiakujunduse saame, kui oskame oma krunti analüüsida, teha sellest õiged järeldused ja võtta need planeerimise aluseks.