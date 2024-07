LUGEJA KIRJUTAB

Oli väga tore lugeda üheksavägise väest. Tõin ka oma aeda selle taime, aga millegipärast ta kadus aiast. Kas kogemata ta rohiti välja või ei meeldinud talle meie aed. Aitäh teile selgitamast selle taime omadusi.

Sirje Väär

***

Selle numbri lemmikuks oli „Miniatuursed kaunitarid „hiirehostad“. Üllatas see, et minihostadel tulevad esile õied, mis on väga kaunid. Ei teadnuki varem hostade minivariantidest.

Maasikaid olen kasvatanud aastaid, aga ikka on asju, mis on uudiseks. Mina panen maasikapeenrale saepuru, hoiab hästi niiskust ja marjad jäävad puhtaks. Saadud tarkused artiklist „Aedmaasikas, lemmikmari koduaias“ on head (väetamine, marjade korjamine, sordid).

Aimi Aksin

***

Aitäh taas kord suurepärase ajakirja eest! Ajakirja loen mitu korda ja hiljem sirvin veel vajalikud artiklid läbi, et nõuandeid pähe talletada. Aga seekord oli kohe vau! No väga põnev oli iiristest lugeda. Minu iirisearmastus on alles suht värske ja mu iirisepeenar on alles noor ja rõõmustab esialgu kuue erineva värviga, aga saab peagi kindlasti lisa. Minu emal oli aga kunagi väga võimas iiriste kogu, mida külm mõnel aastal vähemaks näpistas. Väga vajalik lugemine oli ka maasikatest. Katsetasin eelmisel aastal „Salsa“ sordiga ja see üllatas tulemusega väga.

Monika Eidast

***

Selle numbri lemmikloo valimine on erakordselt lihtne, sest selle loo pärast ma ajakirja ostsingi – „Vikerkaarevärvides iluduskuninganna“. Mul on aias aastaid rikkalikult õitsenud ja palju erivärvilisi iiriseid, mis tänavu ei taha õitseda. Otsin põhjuseid, miks. Lugu tekitas soovi iirise värviküllust aeda veelgi juurde tuua.

Lugu „Rõõmsa boheemlase värviplahvatus“ köitis väga! Kodu täpselt minu boheemlaslikule olemusele!

Aitäh selle leiu eest!

Vesta Uuetoa

***

Seekordses Maakodus pakkusid mulle erilist huvi hostad ja iirised, sest ma ise kasvatan ka neid. Mul on neid mitut sorti ja mulle väga meeldivad. Sain neist lilledest palju uut teada. Aitäh!

Õie Elm

***