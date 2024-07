Spetsialistid annavad nõu, kuidas koduaias ohutult sipelgaid tõrjuda

Keemilist tõrjevahendit tuleb kasutada ainult sihipäraselt

Juba tõrjevahendi soetamisel tuleb jälgida, et konkreetne toode sobib plaanitavaks kasutuseks, sest mõningaid tooteid tohib kasutada näiteks ainult siseruumides. „Tavatarbijad tohivad kasutada ainult neile kasutamiseks ettenähtud biotsiide. Ka veebipoest tellides tuleb jälgida, et toodet tohib Eestis kasutada,“ selgitab Helen Sulg. Euroopa Liidu turule ei lubata biotsiide, mis põhjustavad ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale ning mida ei saa ettenähtud kasutamisel ohjata. „Lubatud tõrjevahendil on peal Terviseameti antud registreerimistunnistuse või loa number,“ täpsustab Sulg.

Äärmiselt oluline on alati enne keemilise vahendi kasutamist põhjalikult tutvuda toote infolehega. „Infolehel on kirjas täpsed kasutustingimused, sh lubatud kasutusalad, kulunormid, kasutus- ja ooteajad. Sealt leiab info ka võimalike kasutuspiirangute ja vajalike riskivähendamismeetmete kohta. Ainult kasutustingimuste täpne järgimine tagab selle, et preparaadi kasutamisega ei kaasne lubamatut ohtu teistele organismidele, sealhulgas tolmeldajatele,“ selgitab Mirjam Potter. Tooteinfo võib ajas muutuda ja seetõttu tuleb infoleht kindlasti läbi lugeda ka juba tuttava ja varasemalt kasutusel olnud toote puhul.

Enamik sipelgamürke on klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks, mis tähendab et need vahendid on kas ohtlikud, mürgised või väga mürgised veeorganismidele ja pikaajalise toimega. „Seetõttu on eriti oluline kasutusjuhendijärgne kasutamine, et vältida kemikaalide sattumist äravoolu, pinna- ja põhjavette ning pinnasesse. Resistentsuse tekkimise vältimiseks on vajadusel soovitatav kasutada erineva toimeainega tõrjevahendeid vaheldumisi,“ selgitab Helen Sulg. Spetsialisti sõnul on tavatarbijale suunatud toodetes kasutatavad toimeained näiteks deltametriin, permetriin, imidaklopriid, spinosaad, α-tsüpermetriin. „Eesti turul on ka üksikud elanikkonnale kasutamiseks lubatud tooteid, mis koosnevad ränidioksiidist ja ei ole keskkonnaohtlikud, kuid mille kasutamisega võivad kaasneda terviseohud,“ lisab ta.