Aga 1980ndatel äkki kirjutati, et arooniamahl pidavat tekitama tromboosi, ja nende marjade kasutamine vähenes. Tõepoolest ilmus tookord Venemaa avarustes uuringutulemusi, mis seda näitasid. Paraku ei saa neid enam kusagilt kätte ja Ain Raal ütleb, et praegused uuringud väidavad pigem vastupidist: arooniad hoopis hoiavad trombide teket ära ja laiendavad veresooni. Võimalik, et kuna arooniamahl teeb „suu paksuks“, hakkasid inimesed arvama, et see teeb paksuks ka vere. Samas kinnitab mu jõhvikauurijast ema, et 1970ndatel tutvustati Venemaal marjauurijate konverentsil üht arooniate põhjustatud tromboosi uuringut.