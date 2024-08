Tunnustatud hoidistemeister jagab konkursi võitnud retsepte

Hoidiseid on ta teinud lapsepõlvest saadik, seega on aastakümnete jooksul kogunenud paras kogemuste pagas. Samamoodi on aastate jooksul kogunenud võite nii Maalehe hoidistekonkursilt kui ka mujalt, nii purgi sisu kui ka kujunduse eest. Eelmisel aastal Olustveres toimunud konkursil „VIP hoidis 2023“ valis vippidest koosnev žürii parimaks tema porgandimoosi, mille retsepti anname ka Maakodu lugejatele.