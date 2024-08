Fotogeeniline ja tõeliselt kuninglik astilbe

„See oli mulle väga õpetlik õppetund. Püssi ma selle peale aga põõsasse ei visanud. Kuna mul puukooli sortimendis enne eriti palju astilbesid ei olnud, hakkasin hoopis oma sortimenti suurendama. Iga aastaga järjest rohkem. Tahtsin aru saada, kuidas astilbed käituvad, et osata neid siis ka ostjatele soovitada. Astilbe tundub ju alguses, kui sa pole süvenenud, selline lihtne ja tavaline taim. On valge, roosa ja punane astilbe ja mis vahe neil ikka saab olla. Tegelikult on väga suured vahed!“ hüüatab Krista ja lisab, et niiviisi sortimenti suurendades sai ta iga aastaga kogemusi juurde. Lisapõhjus, miks astilbed talle järjest enam meeldima hakkasid, oli see, et nad osutusid väga fotogeenilisteks. „See taim jääb fotodele lihtsalt jumalikult ilus. Isegi minul, kes ma pole mingi fotograaf ja klõpsin ainult telefoniga pilte teha, tulid väga ilusad pildid välja!“