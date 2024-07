Heli Raamets: Kasvuhoonet pole varsti enam vajagi

Kasvuhoone suhkrumais on kasvult vaid natukene ees maisist, mis sai samal päeval avamaale külvatud. Ja porgandid – siin tuleb lausa naer peale –, mille eriti varajase sordi külvasin kasvuhoonesse ja hilisema sordi samal päeval avamaale... Väljas kasvanud juurikad on mitu korda suuremad kui triiphoones! Kusjuures augusti alguseks on nad nii pirakad, et paras talveks keldrisse viia.