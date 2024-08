Kui kaks sarnaste huvidega inimest kokku saavad, sünnib alati midagi toredat

Margiti ja Anatoli kokkusaamise lugu on enam kui eriline. „Mina töötasin meditsiinis ja Anatoli liikluspolitseis. Sõitsin autoga, aga ilma lubadeta, sest mul läksid sõiduõpetajaga tema ebakohase käitumise pärast suusad risti. Juhtus nii, et Anatoli pidas mind kolm korda kinni. Sain iga kord lubadeta sõidu eest 10 rubla trahvi. Täitsa juhuslikult, teineteist otsimata me lõpuks tutvusime. Kui abiellusime, sain temalt ümbriku. Selles oli 30 rubla! Sain oma trahvideks makstud raha tagasi ja tegin eksternina ka autojuhiload ära,“ meenutab Margit naerdes, kuidas nende ühine elu algas.