Eesti sibullilleentsüklopeedia on paras kätte võtta enne lillesibulate mulda panekut

Sulev on kirglik aednik, kellele meeldib just uusi sibullilleliike Eesti oludes kasvamas katsetada. Tema koduaias võib kohata vähemalt kahte tuhandet eri liiki püsi- ja sibullilli, mis on tavaaedniku jaoks haruldased. Oma aastatepikkused eriliste sibullillede kasvatamise kogemused ongi Sulev sellesse raamatusse koondanud. Võimalik, et praeguseks on liike, mis raamatus küll esinevad, aga on Sulevi aiast ammu lahkunud, kuid see ei muuda asja. Raamatu läbi töötanud aednik saab igal juhul sibullilledest tuhat korda targemaks, kui ta enne oli. Seega, kui sul on jätkunud jaksu jahmerdada papagoitulpide või muude uuema aja pirtsakamate sibullillesortidega, võiksid end selle raamatu abiga järgmisele aednikutasemele upitada ja avada oma aia ka haruldasematele liikidele. Muide, aasta-aastalt on ka tavapoodide lillesibulate valikusse lisandunud uuemaid tegelasi. Kui neist midagi ei tea, ei oska ju neid ka poest tahta.