Õied purki ja rohud pudelisse

Aeglase elu eestkõneleja

Saksa võttegrupp tuleb augustis meie ilusat koduküla ja mu lilletööd filmima ning rääkima pealinna endise kultuuriajakirjanikuga uuest elust floristi ja lillekasvatajana. Teemaks on elu aeglustamine. Aeglane elu, aeglane toit, aeglane mood, aeglane lillekasvatus, kõik need trendikad sõnad nagu retriit või taandula, mida Johannes Aavik omal ajal kasutas. Olla aeglase elu eestkõnelejaks ajal, kui ei jõua ise moosigi keeta – on mõnel ikka elus proovikivid! Aga kiirustamise keskel ma lihtsalt pean leidma hetke, et tuua metsast ära magusalt lõhnav liiter metsmaasikaid ja metsvaarikaid, mustikaid, süüa kõht täis murakaid, istuda korraks sinikapõõsa kõrval, vaadata, kuidas kuldsel tunnil murdub päikesekiir läbi sookailupuhma. Seente kutsele ei suuda ma samuti vastu panna. Nende järele on õnneks restorani köögis nõudlus, nii et päris niisama ma metsas ka ei konda.