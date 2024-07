LUGEJA KIRJUTAB

Uusi teadmisi sain päevaliiliate kasvatamisest, sest need kaunitarid kaunistavad minu aedagi. Ja muidugi meeldis lugu kuulsa Chelsea lillefestivali aiakujundustest. Minugi lemmik on võidukarika saanud metsaaed.

Minu lemmiklugu selles ajakirjas ,,Reinu talu pererahvas armus lavendlisse“. Tublid, ettevõtlikud, töökad ja nutikad inimesed on teinud unistuste aia... Lavendel on ka meie pere lemmiktaim!

Selle ajakirja numbrist läks kuidagi eriti hinge lugu Kurrikoffide maatalust, mille nimi Kurika. Kui palju oli tööd ja vaeva, et saada just selline elamine. Millised traditsioonid ja milline armastus õhkus sellest loost. Üks väike seos sellega – ka minu lapsepõlvekodu nimi oli Kurika, ainult Viljandimaal.

Minu lemmikartikliks oli jutt päevaliiliatest ehk „Kesksuvine graatsiline kaunitar“, sest need lilled on mind alati lummanud sellega, et sordirohkus on rikkalik ja kasvatamine üpris lihtne. Lisaks sellele ampsan kevadeti peenrast lehti krõmpsutamiseks, mõnusalt maheda maitsega taim.