Arooniatest saab teha maitsvat ja tervisele kasulikku veini ning pressimisjäägist kiudainerikast jahu

Aroonia viljad on ühed rikkaimad bioaktiivsete ühendite allikad ja seetõttu võib arooniast valmistatud toodete kohta kasutada levima hakanud nimetust superfood. Bioaktiivsete ühendite hulgas on ühed olulisimad polüfenoolid, mis mõjutavad veini värvi ja maitset, kuid ka tervislikkust. Uuringud on näidanud, et arooniavein sisaldab polüfenoole mitu korda rohkem kui viinamarja-, leedri-, mustika-, mustsõstra-, kirsi- ja vaarikavein. Näiteks Lätis tehtud uuringutest selgus, et arooniavein sisaldab rohkem polüfenoole kui vaarikatest, valgetest ja punastest viinamarjadest ning murakatest valmistatud veinid.