Hüatsintide talvel õitsema ajatamine on lihtne, kuid ettevalmistused tuleb teha septembris

Talviseks õitsema ajatamiseks tuleb valida suuremad hüatsindisibulad ja istutada need septembris ühe- või mitmekaupa pottidesse. Istutades on oluline jätta sibula tipp mullast välja. Seejärel tuleb panna potile peale teine pott, et sibul oleks pimedas. Hüatsindid juurduvad 4–10 kraadi juures 4 nädalat, seejuures ei tohi unustada istutuspotte kastmata.