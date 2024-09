Imeline õunaaeg on taas käes ja sel aastal on meid õnnistatud igati rikkaliku saagiga. Mida aga peale hakata üleliigsete õuntega, kui moosid, mahlad ja hoidised on juba purki saanud? Annan mõned mõtted, kuidas ubinaid oma igapäevamenüüs maitsvalt ja nutikalt ära kasutada.