Järvamaal terrassilaudu tootev ettevõte peab tooraine sisse tooma, kuna Eestis ei sorteerita plastpakendeid

Neular on Eesti aiaomanikele tuttav nimi - paljudel on aias just selle firma toodetud plastprofiilist peenrakastid, terrassilauad või lillekastid. Vahepealsed aastad olid ettevõttele keerulised, kuid selle juhi Ilo Rannu kirg ja usk tulevikku on löönud ettevõtte õitsele.