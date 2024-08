Tarbja külas Järvamaal asub maailmahaardega ettevõte, mille toodang jõuab ka Inglismaa aiaomanikeni

Rannu räägib, et nende tootmist on käinud uudistamas ka lasteaialapsed, kel kodust toodud plastijäätmed kotiga kaasas, need pannakse purustajasse ja seejärel saavad juba põngerjad oma silmaga näha, kuidas prahist valmib keerulise tehnoloogia ja tootmisliinide abil väärtuslik ja ilmastikukindel materjal. Lihtsalt kirjeldades nii see tootmisprotsess käibki, kuid tegelikkuses on see palju keerulisem. Esiteks - kust saada sorteeritud jäätmeid?

„Teeme mitteväärtuslikust komposiitsetest plastijäätmetest kõrge väärtusega plastprofiile,“ võtab ta Neulari tegevuse lühidalt kokku. „Meie toormeks on toiduainete plastijäätmed ja põhiliselt toodamegi plastprofiile ja ehitusmaterjale. Teeme tooteid, mis on pika eluea ja hea kvaliteediga.“

Ta märgib, et toona oli Neularis tööl 36 inimest, praegu vaid 16. Nende kahe numbri vahele jäänud aastatel arendasid nad uusi tehnoloogiaid, tootmisprotsesse ja panustasid ettevõtte väärtustele. Aastal 2020 ostis ta firma välja. See kirg, millega Rannu tootmist ja üleüldse ettevõtte tegemisi kirjeldab, ei jäta kahtlust, et igav tal küll pole.

„Olin töötanud 18 aastat juhina firmas Kitman Thulema, eks mingil määral oli keskeakriis ja otsustasin elus kannapöörde teha. Meie perre sündis kolmas laps ja see tundus olema õige aeg võtta aeg maha. Mäletan, et olin kodus, päev oli vihmane ja mul oli igav! Ühel hetkel sain kutse liituda Neulariga - mind kutsuti seda firmat likvideerima ja saneerima. Aga sel hetkel, mil astusin tootmise uksest sisse, olin müüdud,“ meenutab Rannu hetke, kuidas plastilõhn ta südame sulatas.

Õnneks selgus, et halvimatel kahtlustel polnud siiski alust - tootmisliinidel anti kuuma ja ettevõttel läheb praegu väga hästi. Aga tõsiasi on ka see, et kui Neulari juht Ilo Rannu 2017. aastal firmasse tööle kutsuti, oli tema ülesandeks firma saneerimine ja loogilise jätkuna ka likvideerimine. Läks siiski teisiti.

Eestis on prügisorteerimine lapsekingades

Eestis on plastijäätmete sorteerimisega seis nigel, ütleb Ilo Rannu. „Eestis sisuliselt jäätmeid ei sorteerita. Selleks, et Eestis plastijäätmeteid saaks taaskasutada ja uuesti ringlusesse võtta, on vaja automatiseeritud sorteerimisvõimalusi aga meil ei ole sorteerimistehaseid,“ selgitab ta.

„Plastijäätmeid tekib aastas 50 000 tonni, efektiivsel sorteerimisel saaks sealt 40 000 tonni jäätmeid, mida oleks võimalik väärindada ehk saada 40 miljonit eurot lisaväärtust. 15 miljonit on tootja vastutusraha, plastimaks oli mullu 28 miljonit eurot - kulusid on palju aga tulusid pole,“ ütleb Rannu. Just seetõttu hangib ettevõte suurema osa oma toormest Kesk-ja Lääne-Euroopast.

Keeruliseks teeb tootmise see, et erinevad plastid tuleb omavahel siduda. Ilo Rannu

Neulari tehases on ruum, kus suur hakkemasin purustab materjali. Rannu sõnul kasutavad tootjad väga erineva sisaldusega plasti ja tegelikult polegi lõpuni päris täpselt teada, mida need sisaldavad. „Keeruliseks teeb tootmise see, et erinevad plastid tuleb omavahel siduda,“ ütleb ta.

Neular kasutab ainulaadset, nende enda arendatud tehnoloogiat. Täisautomatiseeritud tootmisliine on kaheksa ja neid juhib tehisaru. Piltlikult öeldes läheb materjal ühest otsast sisse, sellele lisatakse erinevaid värv- ja keemilise aineid, siis sulatatakse, vormitakse, jahutatakse ja tükeldatakse. Käsitsitööks on staabeldamine ja kvaliteedikontroll ning pole vähetähtis, et meie tootmine on jäätmevaba. Teeme materjale ka tulevastele põlvedele ehk meie tooteid saab tulevikus taaskasutada,“ ütleb Rannu.

Äripäeva raadiosaates „Tark tööstus“ ütles Rannu, et Neular võib tulevikus olla nn pime tehas – hoone on, tuled ei põle ja täisautomaatsetel tootmisliinidel valmib materjal. Keegi lihtsalt jälgib arvuti vahendusel kaugelt tootmisprotsessi.

Tulevikumaterjal, mida toodetakse juba täna