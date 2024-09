OMA KOGEMUS | Kuidas soojustada vana palkmaja, et seal oleks mõnus sisekliima

On ju üks palkmajas elamise motiive see, et kõigile oleks näha, et tegemist on justnimelt vana palkmajaga. Keegi ei hakka ju ehitama tänapäevast palkmaja, et selle välisseinad kohe voodrilaudadega katta. Ainus võimalus vana palkmaja kasvõi enam-vähem soojapidavaks saada on paraku ikkagi just välisvoodri panek, mille alla välisseintele saab panna soojustusmaterjali. Kui see on õigesti tehtud, peab palkhoone kauem vastu.