Mulgimaa viljakasvatustalus on imeilus aed, tenniseväljak ja basseinimaja, kus pererahvas käib aasta ringi ujumas

Toomas on Vilja talus elanud juba 1990ndatest, Ilona on siin askeldanud seitse aastat. Viis aastat tagasi palus Toomas Ilona kätt ja pärast abiellumist kasvas ka nende kärgpere. Kahepeale kokku on neil 11 lapselast ja Toomase ühel pojal suisa viis tütart! Kui kogu see rikkus maale tuleb, siis on vaja leida neile tegevust. Just sellepärast on keset õue vahva laste mänguväljak ja täismõõtmetes punase kattega tenniseväljak, sest tennis on peremehele südamelähedane. Kui kogu pere kokku tuleb, korraldatakse siin lausa tenniseturniire, sest seda mängivad kõik pereliikmed.