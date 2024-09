Viljakasvatustalu, kus on nii tenniseväljak kui ka basseinimaja

„Millal tuleb kuusehekki pügada?“ paneb Maakodu tegevtoimetaja Eva peremehe kohe proovile. „Juulis,“ vastab Toomas. „Õige. Aga kui on värskelt istutatud?“ jätkab Eva. „Siis kohe.“ – „Väga tubli! Viis pluss,“ naerab Eva. Vaadates laitmatult pügatud okaspuid pole kahtlustki, et see pole peremehe jaoks tüütu kohustus, vaid suur kirg. Nii tihedaid hekke ja elupuupüramiide kohtab harva.