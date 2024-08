Pihlapunav paradiis ilma veerel.

Parim paik maamunal

Tahaks, et me ei unustaks kunagi, kuidas lõhnab kodutee ja vihmamärg kampsun ning mis tunne on hüpata kummisäärikutega porilompi. Üks külalisi ütles lahkudes kuldsel õhtuvalgusetunnil kuldsed sõnad: „Place is nothing, its the people.“ Koht üksi ei tähenda midagi, inimesed teevad selle meeldejäävaks, külalislahkeks, niisuguseks, kuhu tahad tagasi tulla.

Me oleme siin ühel nõul, et loodust pole vaja üle trumbata, loodus on ise niivõrd ilus. Suvel minu kodukülas käinud ajakirja National Geographic UK Traveller ajakirjanikud rääkisid, et britid müüvad oma Hispaania ja Kreeka kinnisvara (liiga palav!) ning needki, kellel kinnisvara ei ole, otsivad suveks jahedamaid looduskauneid puhkusekohti. Baltimaadel on hea renomee, aga ligipääsetavusega tuleb veel tegeleda. Otselennud vaid Londonist Tallinna – see ei kõlba. Suurbritannia on ju suur!

Turvalisust otsides

Mul olid esimesse klassi minnes õpikute ümber pihlakakobaratega plakatid. Noodivihikute ümber ka. Muusikakoolis. Septembris läheb kooli mu teine poeg. Läheb varem nagu meil augustis külas käinud saksa ajakirjaniku poegki. Temagi ütleb, et lapsel olevat hakanud lasteaias igav.

Kõigis meie jututeemades kordus läbiva sõnana „turvaline“ – et lapse koolitee oleks turvaline, et kooli jõudes tunneks ta end turvaliselt (hirmu tundes ei saa tarkusi omandada), et kodus oleks turvalised suhted, et meil oleks töökohas turvaline keskkond ja õhkkond. Mõte näidata maailmale, et me tunneme ennast siin ilma veerel kõigest hoolimata turvaliselt – hoolimata geopoliitilisest olukorrast, lähenevast kliimakatastroofist ja meedia maailmalõpumentaliteedist – et see ongi infosõjas tõhusaim relv. Turvalise elu võimalikkus ääremaal on sisejulgeoleku küsimus. Meie jaoks on elu paradiisis argipäev, turistile pelgupaik, mida osatakse väärtustada.