LUGEJA KIRJUTAB

Lemmiklugu oli laudast suvemajaks – väga hästi realiseeritud laudahoone. Mulle väga meeldib lugeda lugusid vanade hoonete taastamisest ja kuidas see lõpuks välja on tulnud – antud juhul ülimalt vingelt ning kogu pere vajadusi arvestava planeeringuga. On taas õnnestunud renoveerida üks mitmeotstarbeline hoone.