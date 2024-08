AEDNIKU ÖÖKAPIRAAMAT | Koduaia puhkealad ja jalgteed

Aeda rajades on tuhat mõtet peas ja raha niikuinii napib. Siis on juba hästi, kui on rajatud murulapp ja mõni peenar. Elu edenedes aga tekib vajadus kuuri ja prügimaja, peenrapiirete või suveköögi järele. Kui mõni neist rajatud, ei oska elu enam ilma nendeta ette kujutadagi. Peale otsese kasu annavad ehitised aiale ilme ja justkui teise mõõtme.