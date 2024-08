Eva Luigase kõnetraat | Augustis on fookuses pojengid – mis sort valida, kuidas istutada ja muu oluline

Augusti lõpp on paras aeg, et ka pojengipeenras ümberkorraldusi teha. Selleks ajaks on pojengidel järgmise aasta kasvupungad risoomidele juba arenenud, nii on neid lihtne õigele istutussügavusele sättida. Kuid kuna pojengid õitsevad suve alguses ja edaspidi kaunistavad peenart vaid nende massiivsed lehed, tuleks neile õiged kaaslased leida.