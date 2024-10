Ukraina rahvuspuu - lodjapuu - marjad muutuvad maitsvaks pärast öökülma näpistamist

Minu tütre sünnipuu on lodjapuu. Veel enne kui ta sündis, hakkas meile metsas kraavi ääres silma imeilusate punaste marjadega põõsake. Põõsas oli nii ilus, et tõime ta koju ja kui Aotäht novembris sündis, siis istutasime lodjapuulapse kaevu juurde. Nüüd on pisike põõsas sirgunud kolme meetri kõrguseks. Igal kevadel on tal küljes uhked valged õied. Algul avaneb lapse peopesa suuruse õisiku välimine ring ja sealt ikka sissepoole järgmised õied. Esimeste poolavanenud õiekausikestega õisik meenutab saami sõlge, kus äärmised kausikujulised litrikesed on justkui seatud püüdma kurje pilke. Küllap on õide puhkevas lodjapuuõisikus mingi kaitsevägi, igatahes põhjala rahvad pidasid sest puust väga lugu ja otsisid talt kaitset.

Lodjapuu koort keeta siis, kui kuuriided ei ole hästi, on valuga. Kui viis lodjapuu marja ära süüa, siis valu kaob kah ära, õitest võib kah teed teha. Puhja

Marjad vajavad öökülma

Kuigi meie vanasõna ütleb, et ilu ei panda padaje, saab lodjapuult ka huvitava maitsega marju. Tõsi, kõigile need ei meeldi, sest maitsevad veidi kirbelt ja lõhnavad päris kummaliselt. Selleks et neid süüa, tuleb öökülmadel kindlasti lasta lodjapuumarju enne näpistada või hoida neid veidi aega sügavkülmas. Külm teeb isegi natuke mürgise oleku maitsvateks marjadeks. Säravpunastest ja veidi läbipaistvatest pärlisuurustest marjadest tegid vanemad Lõuna-Eesti inimesed torte, kooke ja mahlagi. Lodjapuumarjade mahl on mitmeti kasulik, selles on vitamiine ja on väidetud, et kui lodjapuumarja vistrikule pigistada, kaduvat see ühe ööga. Väga kasulik on ka lodjapuumarju kuivatada ja neist jahu jahvatada. Rukkijahuga segades saab sellest maitsvaid ja tervislikke kakukesi. Meie peres on külmavõetud lodjapuumarjadest ja keefirist tehtud maitsvat kokteili. Iseasi on selle lõhn…

Lindude lemmik