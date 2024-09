„Ostsime unistuse - vaikuse ja vanad maakivid,“ ütleb konkursi Eesti kauneim maakodu 2024 võitnud pere

Gaidi ja Tarmo said tuttavaks tänu sellele, et mõlemad on lõpetanud Tallinnas kokakooli. Tõrvast pärit Tarmo pages sõjaväe eest ja leidis kokkamises oma kutsumuse, Kehtnast pärit Gaidi läks Juhkentali kaubanduskooli sellepärast, et kuhugi pidi ju minema. Armastust söögitegemise vastu ei tunnista Gaidi seniajani, aga kõige tähtsama armastuse oma ellu leidsid nad just nimelt kokates. Pegasuse kohvikus juhtus Tarmo praktikant Gaidit juhendama.