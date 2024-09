Automüüja: elektriautode ostjate teadlikkus kodustest laadimisvõimalustest peaks olema parem

1-faasiline või 3-faasiline elektrisüsteem

Elektriauto laadija soetamisel on kõige olulisem teada, milline on kodune elektrisüsteem. Kui süsteem on ühefaasiline, sobib majapidamisse ühefaasiline laadija, mille maksimaalne laadimisvõimsus on 7,4 kW, mis aga omakorda nõuab 32-amprilist peakaitset. Vastasel juhul laeb laadija vastavalt kaitsme suurusele aeglasemalt. Kolmefaasilise voolu puhul tuleks soetada kolmefaasiline laadija.

„Elektriautode vahelduvvoolu laadimisvõimekus on reeglina 11 kW ning vähestel elektriautodel võib see olla ka 22 kW. Mõlemal juhul on vaja 3-faasilist elektritoidet. 11 kW võimsuse korral on vaja voolutugevust 16 amprit ning 22 kW võimsuse korral 32 amprit,“ selgitas Terminal Oili juhatuse liige ning elektriautode entusiast Alan Vaht. „22 kW laadija sobib kõikidele elektriautodele ja pistikhübriididele, seega võiks see olla esimene valik, sest 11 kW ja 22 kW laadija hinnavahe on ca 50 € ning tulevikku vaatavalt on igal juhul mõistlik soetada koju 3-faasiline 22 kW võimsusega laadija,“ lisas Vaht.

Rumal või nutikas laadija?

Kui elektriauto omanik hakkab endale kodust laadijat valima, on kõige olulisem endale selgeks teha, mis vahe on avariilaadijal, rumalal laadijal ning nutikal laadijal.

Avariilaadija on tavaliselt autoga kaasas olev ja tavapärasest kodusest 220V elektripistikust laadimiseks mõeldud laadija. Kuna tavapärases seinapistikus on 1-faasiline elektrivool voolutugevusega 10 amprit, siis laadimiseks saadaolev maksimaalne võimsus on kõigest 2,2 kW, mis tähendab, et ühe tunni jooksul saab antud pistikust kätte 2,2 kWh elektrit. Sel juhul kulub näiteks 50 kWh aku täis laadimiseks 23 tundi, 75 kWh aku laadimiseks aga juba 34 tundi.

„Avariilaadijat ei ole mõistlik pidevalt auto laadimiseks kasutada, kuna see on aeglane, paneb elektrijuhtmetele suure koormuse ning puudub võimalus laadida soodsama hinnaga elektrit,“ selgitas Dan Mustjatse. „Seetõttu on soovitav kodusesse majapidamisse soetada nutikas elektrilaadija.“