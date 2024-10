Kaua korda kõpitsetud Kohilas asuv saun hinnati tänavuseks kauneimaks kõrvalehitiseks

Kümne aasta eest seda kohta ostes arutas Annika abikaasaga, et vast viie aastaga saab kõik valmis. Nii ka läks, aga mitte kõrvalhoonega, sest seda ei alustatud kohe. Algul nad ei teadnudki, kust üldse pihta hakata. Ehitusvaldkonnas tegutsev Ergo palus, et Annika teeks projekti, sest eduka tulemuse saamiseks on vaja alustada planeerimisest. Kuigi Annikale polnud see mõte meeltmööda, sest talle meeldib pigem oma mõtteis visioon luua, nõustus ta lõpuks oma ideed paberile panema. Sellegipoolest kulges nende koostöö ladusalt.