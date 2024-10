Kauneim kõrvalehitis 2024 on kaua korda kõpitsetud Kohilas asuv saun

Kui Annika ja Ergo Evisalu kümme aastat tagasi Kohilasse maja ostsid, avanes siin hoopis teine pilt kui praegu: elumaja ja kõrvalhoone olid väga õnnetus seisus ning aed vanu õunapuid täis. Perenaine kirjeldab, et kõrvalhoone seisukord tegi päris õnnetuks, sest vanad õunapuud olid kukkunud hoone katusele ja oli oht, et see vajub täiesti kokku. „Naabrimees teab rääkida, et siin elas enne meid üksik mees, kes oli selline omamoodi. Pidevalt pidi tal lusikas saapasääres olema – ilmselt oli sõda näinud,“ lisab Annika.