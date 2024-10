„Mulle ei meeldi lihtsalt sirged elupuud, üritan alati mingi vimka sisse lõigata,“ ütleb Sakus asuv aednik

Selles linnaäärses aias on peale arvukate elupuude palju hortensiaid ja taimi, mida perenaisel on õnnestunud päästa. „Mulle meeldib käia aianduspoodide leiunurkades pisut räsitud taimi otsimas, et need siis oma peenrasse kosuma panna,“ ütleb Krista. Ta pälvis konkursil „Eesti kauneim maakodu 2024“ võidu linnalähedase maakodu kategoorias.