Kauneima aia konkursi finalistide juures tunned end kui paradiisiaias

Harjumaa, Kasemetsa

„Meie kodu on rajatud kuus aastat tagasi. Selle ajaga oleme oma väikesele, 1000 m² krundile rajanud kena aia. Sellel aastal sai meie kodu pärjatud ka Saku valla Kaunima Kodu tiitliga.“

ANU LOMP

Lääne-Virumaa, Rakvere

„Õrnus, soojus, hool ja armastus – kodu, mis loodud iseenda kätega. Looduslikest põllukividest majaäär, graniitkivist teerajad, looduslikest kividest kõrreliste peenar ja isepäised istikud. Aiast ei puudu imetabane ussikuusk ega ka sirmokas. Iga taim on leidnud endale kodu kasvamiseks ja koha mälestuste talletamiseks.“

ELVE PEÄSKE

Saaremaa, Undimäe küla, Pärna

Pärna talu aed sisaldab endas kõike: tarbe-, viljapuu-, roosi- ja püsililleaeda. Iga aiaosa on veidi erinev, lillede valik on suur ning kindlasti ka aastate lõikes muutuv. Kõik oleneb sellest, kuidas keegi kasvada soovib, talvele vastu peab ja mis suunas on perenaise eelistused muutunud.

MARJU JA JANNO MÕRU

Ida-Virumaa, Lüganuse

„Meil on mõnus kodu. Oleme oma aia ise kujundanud ja rajanud. Oleme aeda ehitanud puhkenurgad ja rajanud ka tarbeaia.“

HIIUMAA AMETIKOOLI AED

Hiiumaa, Suuremõisa

Hiiumaa Ametikooli aed on rajatud Suuremõisa lossi 19. sajandi kirsiaeda ja on siinse ametikooli õpilaste õppe- ja katseaed. Aed on aasta ringi avatud kõigile ja selle ilu käivad imetlemas nii hiidlased kui ka turistid maa ja mere tagant. Igal kevadel mais, sibullillede suurejoonelise õitsemise ajal, toimub siin ka Suuremõisa lossi aiapäev põnevate töötubade ja külalistega. Liigirikkas aias on tiik ja veesilmad, varju- ja püsikupeenrad, pojengide kollektsioonpeenar, kiviktaimla, aprikoosi- ja virsikupuude katseala, kaunilt kujundatud köögiviljapeenrad ja peenrakastid. Põnevad eksootilised taimed suvitavad aias pottides ja talvituvad küttega kasvuhoones.

TIIA JA KALLE KIUSALAAS

Valgamaa, Kähu küla, Sultsi