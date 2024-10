Konkursi „Eesti kauneim maakodu 2024“ finalistide kodud on tulvil hoolt ja armastust

Uus ja suur talukompleks, millesse pererahvas on panustanud kogu oma vaba aja ja energia. Siin on kokku üle kümne hoone ja rajatise, mida ühendavad sillutisest teed. Pilku püüavad mätaskatusega hooned, nagu näiteks saun, tore käimla ja auto varjualune. Kuna perenaine tegeleb lillede kasvatamise ja müügiga, ehitas peremees talle suure võimsa küttega kasvuhoone. Taimede müügiks on aga tore klaasist seintega taimemaja. Viimase hoonena valmis elumaja, selle sisustus on perenaise pärusmaa. Suured maast katuseharjani aknad annavad valgust ja ühtlasi avaneb sealt vaade kogu krundile.

„Meie maakoduks on 140aastane vana talumaja, mille südameks on sama vana kerisahi. Oleme maja taastanud võimalikult autentselt, kasutades maksimaalselt taaskasutusmaterjale. Meie pere lemmikkoht on unikaalne välivannituba keset metsa.“

„Meie ligi sajandivanune talukoht asub küll tiheda liiklusega maantee ääres, kuid pakub siiski täielikku privaatsust ja rahu. Vanasse laudahoonesse ehitatud elumaja koos külaliste- ja peomajaga on meie neljaliikmelise pere kodu, kus naudime maal elamist. Nagu maakatele kombeks, oleme katsetanud ka loomapidamist lammaste ja partidega, kuid nüüd, kui lapsed on suureks kasvanud ja huvid muutunud, on meil koduloomadeks vaid kass ja koer. Meile kuulub ka väike metsatukk, kuhu oleme rajanud oma metsaraja jalutamiseks. Tiigi ääres asub saun, kus saab aastaringselt lõõgastuda ja tiigis supelda. Oleme uhked oma maakodu üle ja ootame põnevusega võimalust osaleda konkursil „Eesti kauneim maakodu 2024 “. Loodame, et meie kodu suudab edasi anda selle rahu, ilu ja hoolivuse, mida me oma elamisse oleme pannud.“

HANNA KANGRO

Läänemaa, Saunja küla

„Soetasin maakodu hiljuti. Maja on täitsa uus, kuna soovisin, et saaksin siia tulla ka südatalvel ja seda koos oma väikse tütrega. Lisaks majale on meil ka saun ja kasvuhoone ning plaanis on rajada kuur. Mulle meeldib Läänemaa loodus ja minu maakodu aladel vohab samuti loodus. Maalapist pea pool on mets, lisaks läbib seda Taebla jõgi. Maakodu on mulle ja mu tütrele justkui uue elu algus. Olen siin väga õnnelik.“

KATRIN KIVI

Saaremaa, Varpe küla, Kandimaa

„Kandimaa talu on koht, kus aeg peatub ja rahu poeb hinge. Maakodu kujundades arvestasin Eesti taluarhitektuuriga, lisades kaasaegseid detaile. Ka sisekujundus on loodud minu enda poolt ja on minu enda nägu. Iga detail on siia valitud armastuse ja hoolega. Kunstniku, joogaõpetaja ja terapeudina olen loonud selle koha, et end laadida ja maandada. Korraldan siin aeg-ajalt ka joogaretriite.“

TIINA JA AIVAR KÄO

Võrumaa, Haava küla, Järve

Aivar ja Tiina Käo kolisid Tallinnast Võrumaale aasta tagasi. „Oleme siiamaani iga päev vaimustuses, kui kena koht see on,“ räägivad nad särasilmil. Võimas sindlikatusega kahekorruseline palkmaja asub Löödla järve ääres, nii et akendest avaneb meeliülendav vaade. Paadisillal saab nautida vaikust, taustaks vaid linnulaul ja lainete loksumine. Tore on ka paadiga järvel aerutada, sõita näiteks Mususaarele või kalale. Tiina püüab kala, Aivar valmistab sellest maitsva roa, mida saab koos külla tulnud sõpradega aiamajas nautida. Elu seal on tõeline idüll.

MARTTI KASK JA ANNA-LIISA JOHANSON

Pärnumaa, Saulepi küla, Sassimardi

„Olime kord meie mereäärsel suvilakrundil öist tähistaevast vaatamas ja mõtlesime, et küll oleks äge tähti otse mugavast voodist vaadata. Mõeldud-tehtud, aasta pärast oligi meil oma tähevaatluskämping 180kraadise panoraamvaatega. Sinna juurde ehitasime oma kätega ka sauna, väliduši, ämblikuvõrku moodustava terrassi, mis lookleb loominguliselt puude vahel, ning kadakate sisse peitsime ka kümblustünni. Nüüd ongi meil oma „maapealne paradiis“, kus suviti pea iga nädalavahetuse veedame ja linnakärast pead tuulutame.“

TRIIN MÄGI

Valgamaa, Arula küla, Madsa-Oru

„See on minu, mu õe ja venna perede ühine maakodu. Ostsime selle räämas ja mahajäetud koha umbes 15 aastat tagasi ning ühiste jõududega oleme puhastanud kogu kinnistu võsast, puhastanud ära tiigid, renoveerinud nn vana maja ja vana abihoone asemele ehitanud saunamaja. Lisaks oleme rajanud väliköögi koos ahju ja suitsuahjuga ning kohandanud vana abihoone tööriistade hoidlaks.“

IVI ÕUNASTE

Järvamaa, Järva-Jaani

„Hoole ja armastusega taastatud abikaasa lapsepõlvekodu Järva-Jaani alevikus. Tegemist on meie hubase maakoduga, millest on kujunenud juba peaaegu meie igapäevane kodu. Siin on lihtsalt nii mõnus ja linna kipume harva!“