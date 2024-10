FOTOD | Kategoorias „Kauneim linnalähedane maakodu 2024“ finalistide sekka jõudnute imeilusad kodud ja aiad

Tartumaa, Õssu küla

„Oma kodu rajamisega alustasime kuus aastat tagasi. Maja ehitamisel oleme teinud valikuid teadlikult ja läbimõeldult, et elamu oleks hele ja valgusküllane ning koduaed liigirikas ja värviküllane. Eesmärgiks oli kasutada kvaliteetseid materjale ning seeläbi luua kaasaegne ja moodne kodu. Hoole ja armastusega valminud kodu on koht, kus hing puhkab ja meeltel hea olla.“

ELERI KURVET

Pärnumaa, Papsaare küla, Tammepõllu

„Kui palkmaja ostsime, oli see viis aastat tühjana seisnud ja vajas rohkem remonti, kui me esialgu arvasime. Nüüd on maja renoveeritud, rajatud on mõned toredad ajaveetmise kohad, nagu istumiskoht kasvuhoones ja ekstreemdušiga saun.“

HELENA JA ROBIN REICHARDT

Harjumaa, Muraste

„Meie maja on täielikult planeeritud ja sisustatud perenaise poolt põhimõttel, et oleks kasutatud võimalikult palju looduslikke materjale, et kodus oleks rahulik ja mõnus õhkkond ning sisekliima. Kasutatud on peamiselt loodustoone. Kodu on pidevas muutumises ja kõiki esialgseid mõtteid pole veel jõudnud realiseerida.“

SANDRA VÄLJAOTS JA KAIJO KIRSIPUU

Harjumaa, Roobuka

„Meie kodu on esivanemate suvilast ümber ehitatud hubaseks koduks. Terrassi asemele on ehitatud klaasmaja-talveaed, kus kasvatame tomateid, kurke, maitsetaimi, lilli ja lausa oma lapsigi. Jahedal suveõhtul on sinna hea peitu pugeda, aga samas oled ikka nagu väljas. See on meie teine elutuba, mis on vahest ka kodukontoriks, lõunauinaku jaoks, raamatu lugemiseks, tormide või tähistaeva vaatlemiseks.“