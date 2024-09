Eva Luigas: Ilus elu päris Eestis

Probleemide asemel nähakse võimalusi ja tühjaks voolavas rahakotis väljakutset. Tubase ekraanide ees elamise asemel askeldatakse pimedani õues. Ennastunustavalt oma kodu nimel töötamist nimetatakse elustiiliks ja närve rahustavaks meditatiivseks tegevuseks ning häid nippe ja ideid tuleb nagu Vändrast saelaudu. Hoitakse kokku ja kasvatatakse lapsi. Tehakse kassile pai ja mängitakse koeraga. See on koht, kus pilgud on tulevikku suunatud, kuid osatakse nautida saavutatut. See ongi päris Eesti.

Soovitan kõigil hetkeks „juhe seinast“ välja võtta ja mõelda, mis on elus oluline. Äkki kokkuhoidev pere, mõnus kodu, mingi asja ise ära tegemine? Kui see esimesel korral kohe välja ei tule, soovitan abi otsida Maakodu eriajakirjast „Kaunis maakodu“. Nende kaante vahelt leiadki pered, kes elavad päris Eestis, selles ilusamas ja rahulikumas osas. Nad jagavad lahkelt teekonda oma unistuste kodu ja mõnusama eluni. Kõik lood on küll erinevad, kuid ometigi nii sarnased. Neis on optimismi ja usku iseendasse. Neis on usku ka Eesti tulevikku.

Kusjuures mis kõige toredam – see ilus osa Eestist on hästi suur ja sinna on kõik teretulnud. Tuleb vaid otsustada ja hakata ise oma elu ilusamaks elama.