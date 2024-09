LUGEJA KIRJUTAB

Maakodu tellimishind on muutunud. Seetõttu esitatakse alates 1. oktoobrist panka suurem nõue novembrikuu tellimuse eest. Hinnatõusu peamised põhjused on tootmise ja kojukande kallinemine. Hinnatõusu mõjutab ka ajakirjanduse käibemaksumäära suurenemine. Juhul kui lepingule on määratud limiit, kontrolli palun limiidi suurust, et tellimus ei katkeks. Muudatust puudutav info saadetakse maksja e-posti aadressile.

Tere!

Lemmiklood on tavapäraselt kodude renoveerimisest, seetõttu meeldis ka septembri ajakirjas Saulepa kaluriküla lugu. Seekord kõnetas mind ja tekitas nostalgiat artikkel saialillest. Miks? See meenutas lapsepõlve ja vanaema aeda. See oli äratundmine, kuidas aastakümneid tagasi kasutati seda taime iluprotseduurides, ravimtaimena, silmailuks ja tehakse seda ka tänapäeval.

Annela-Tekla Soots

***

Lemmikuks olid palkmaja soojustamise ja astelpaju lood, sest need tööd on just endal käsil. Oleks tahtnud isegi lähemalt teada, kuidas voodri ja villaga majanurgad tehakse, mis saab närilistevõrgust allosas, kuidas eemale ulatuva soojustusega vundament tasa tuua jne.

Teele Seire

***

Meeldisid väga kirjutised inimestest, kes on loonud kauni kodu oma töö ja vaevaga. Nagu „Jaksu rohkem kui Pipi Pikksukal“ ja „Tenniseväljaku ja basseinimajaga viljakasvatustalu“.

Alati on huvitav lugeda ilu- ja ravitaimedest. Aitäh toimetusele huvitavate, informatiivsete ning heade fotodega numbrite eest! Need sisendavad optimismi ja lootust.

Aime Kuum