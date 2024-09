Lõuna-Koreast ja Hiinast pärit laadurid ning traktorid vastavad eurostandarditele

„On tõesti nii, et oleme juba aastakümneid kodumaisel turul ja müünud sadu masinaid, aga põrkame aeg-ajalt ikka veel skeptiliste inimeste otsa, kes peavad küll kauba hinda igati ahvatlevaks, kuid kõhklevad, kas Hiina rasketehnika ikka vastu peab ning piisavalt võimekas on. Mõni küsib, et no palju siis ka müünud olete? Ehk siis – ikka ja jätkuvalt tuleb teha selgitustööd kummutamaks seda visalt taanduvat müüti. Aga see taandub! Ise oleme oma masinate töökindluse paarikümne aasta jooksul ära näinud ja suutnud kõik tehnilised küsimused paika panna. Kui võtta seda tõesti usalduse üheks mõõdupuuks, siis oleme müünud Hiina väiketraktoreid Dong Feng juba üle 20 aasta ja Lõuna-Korea väiketraktoreid Branson, nüüdse nimega TYM, juba üle 15 aasta. Kokku on neid Eestis ringi liikumas tuhande ringis. Võin enesekindlalt lubada, et nii Hiinast ja Lõuna-Koreast, aga ka teistest riikidest pärit rasketehnika koos Peetri Talutehnika ülejäänud kaubavalikuga vastab kogu ulatuses Euroopas kehtivatele nõuetele ja standarditele. Teisiti ei saaks see ju ka tollist läbi,“ selgitab ettevõtte esindaja.