Naine leidis Vilniuse lähedalt haruldase seene, mille nimeks on surnud mehe sõrmed

Seene populaarne ingliskeelne nimetus on dead man’s fingers, kuigi seen on isegi väga elus ja aktiivne suurema osa oma elust,“ ütles ta. Kasparavičius lisas, et leedu keeles on neil seentel hoopis teine nimi ja neid ei seostata surnutega.

„Teades selle seene bioloogiat, võiks seda seostada pigem James Bondiga ja nimetada spioonisõrmedeks või -kinnasteks. Kõigepealt puistavad nad „luuretolmu“ ja siis tulistavad igas suunas, aga mitte kuulide või mürgiga, vaid spooridega. Seega ei ole nad kindlasti surnud.

Üllataval kombel viitab selle seeneperekonna leedukeelne nimetus sellele, et selle ja paljude teiste selle perekonna seente viljakehade välimus võib mõnele leedulasele meenutada pigem hirve või teiste kabiloomade sarvi,“ ütles ta, sest selle seene ametlik leedukeelne nimetus on hirvesarvede seen. „Eks see sõltub inimeste kujutlusvõimest või sellest, mis on nende jaoks oluline, sest seene ladinakeelne nimi ise ütleb, et selle seene kuju võib väga palju muutuda ja igaüks võib selles näha endale tuttavamat või lähedasemat objekti,“ lisas seenemees.

Vähesed on oma silmaga näinud

Kasparavičius selgitas, et see seen kasvab Euroopas ja Põhja-Ameerikas üsna laial alal, kuigi väga vähesed inimesed saavad öelda, et on seda oma silmaga näinud, sest see on üsna haruldane, väike ja selle värvus on ebamäärane, varieerudes vanusega hallikast peaaegu mustani.

„Ka seene kuju võib sõltuvalt vanusest ja kasvutingimustest üsna palju varieeruda, kuid see ei sarnane klassikalise kübaraseenega ja inimesed seda ei tunne. Seen kasvab lehtpuudel metsades, aga ka parkides ja aedades. „Sõrmikuid“ võib leida kevadest kuni hilissügiseni või isegi talvel, mil nad võivad juba oma ingliskeelse nime (dead man’s fingers) järgi elada. Kuigi selleks ajaks võivad seened sagedamini meenutada midagi sellist, mida kodanlik koeraomanik on unustanud koguda. Soojadel kuudel on seen erineva kujuga. Nagu juba mainitud, levitavad nad aktiivselt eoseid. See on nende peamine funktsioon,“ rääkis ta.

Puitu hävitav seen