KUULA | „Eva Luigase kõnetraadis“ sügisesed aiatööd ja yucca-talvitamine

Selleks, et aiataimed ilma suuremate kadudeta talvekülmad üle elaks, on oluline neid toita ja hellikumaid ka kasta. Saates räägib Eva, mida tema igal aastal oma aias teeb. Näiteks miks on vaja kuiva sügise korral ohtralt kasta ning kui muru muudkui kasvab, siis seda kuni külmade saabumiseni ka niita. Ja kas on mõtet igal aastal kõigi püsilillede pealsed maha lõigata või tasuks need talveks peenrale püsti jätta. Ning siis veel see iga-aastane dilemma – kas riisuda maha langenud lehed kokku või jätta nad murule vaibaks.