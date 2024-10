Kas suvila on talveks valmis? 8 kontrollküsimust, millele just nüüd tähelepanu pöörata

Talvine hoiustamine

Grillid talveks puhtaks

Söe- ja gaasigrillid tuleks talveks kuiva ja jahedasse kohta viia. Kui jätate gaasigrilli õue, peaksite hankima sellele kaitsekatte, mille all saaks õhk liikuda. Lisaks tuleb gaasigrilli alati hoida varikatuse all. Et kõik grillid kaua töökorras püsiksid, tuleks neid hooaja lõpus nii seest kui väljast puhastada. Puhastamata grill võib roostetada ja närilisi ligi meelitada. Gaasiballoonidele sobiv talvekonteiner on tasane, katusega ja hästi ventileeritav päikese eest kaitstud ruum. Temperatuur ei oma tähtsust, kuid ballooni ei tohi hoida eluruumides ja keldris.

Aiamööbel ja -tarvikud

Väetised ja muruseemned ei rikne külmas - need võivad talvel õuekuuris seista ja on kevadel taas kasutuskõlblikud. Suvelillede jaoks kasutatud savipotte on hea hoida tühjana ja pestuna kuivas ja jahedas kohas. Kuiva kastmisvooliku võid tõsta kuuri kevadet ootama. Kuur sobib suurepäraselt ka puidust või näiteks polürotangist aiamööbli hoidmiseks. Puitmööbli jaoks sobib siseruum paremini kui mööbli presendiga katmine, kuhu alla võib koguneda niiskus ja tekitada hallitust. Talveks õue jäänud õlitatud puitmööbel võib kevadeks olla hall ja plekiline. Väljas on isegi metallmööblil oht roostetada. Patjade jaoks tuleks leida koht kuivades siseruumides, et neile ei tekiks hallitust.

Värvide ja lahustite hoidmine