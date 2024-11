Veiste-südamerohtu võiks kasutada kõrge vererõhu, ärevuse ja mitmete naistehaiguste korral

Siis aga hakkas see taim maakodus ise end üle naaditihnikute upitama – „võta mind, võta mind“. Esialgu sokutasin tema poegi sõpradele, aga tänavu riputasin mõned kimbukesed köögikaunistuseks pimedasse lae alla ja unustasin. Kui kursuse kokkutuleku õhtul oli vaja varem suitsusaunast põgenenutele teed teha, siis panin sealt teda kogemata piparmündi asemel natuke teekannu ja kõik, kes jõid, sülitasid ja hurjutasid mind: „Tahad meid ära tappa! Mis see on? Jube mõru!“ Aga küllap juba taim teadis, miks ta ise 60aastaste naiste teepotti potsatas. Tõepoolest – kehva nägemisega inimene võib neid hämaras toas kuivatatult segi ajada küll. (Seepärast: kõigele korjatule alati sildid külge!)

Loodusest naljalt ei leia

Veiste-südamerohi (Leonurus cardiaca L.) on mitmeaastane rohttaim huulõieliste sugukonnast, justnagu ka õunmünt, ainult teisest perekonnast. Südamerohu varred on samuti kandilised nagu huulõielistel ikka ja samuti kaetud valgete karvadega, aga lehed on pikkade rootsudega, viielõhised. Ent kuivanud taimel ei pruugi seda märgata. Õied on südamerohul väikesed, valkjasroosad ja asetsevad 6–15 kaupa männastena varre ümber ülemiste lehtede kaenlas.

Lurichi Väike-Maarja suguvõsast on tinktuuri tarvitamise kohta 1890. aastal üles kirjutatud: „Südamerohi saab viinaga liutud, sisse võetud.“

„Veiste-südamerohi kasvab Eestis elamute lähedal, prahipaikades ja aedades ka kultuurina,“ on kõikjal raamatutes üles tähendatud. Aga tühja! Pigem peab teda ikka ise külvama, just botaanikute andmebaasid näitavad, et ega teda loodusest naljalt leia. Ehk leiab mesilatest, sest ta on hea meetaim ja teda armastatakse külvata mesilate lähedale.

Veiste-südamerohi pärineb esialgu hoopis Kesk-Euraasiast, kuid on levinud kõikidesse maailma parasvöötme piirkondadesse, peamiselt aiataimena, aga ka metsistunud umbrohuna. Aias kasvatades peab teda hoolega pügama ja vaba mullapinna võtab ta kiiresti üle, ei pelga ta varju ega päikest.