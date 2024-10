Põllumajandus- ja toiduamet soovitab algavatel taimekaitsekoolitustel osaleda ka koduaiapidajatel

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab meelde, et majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult vastava koolituse läbinud professionaal, kes omab kehtivat taimekaitsetunnistust. Samuti peab taimekaitsetunnistust omama avalikus kohas tõrjetööde teostaja. „Kuigi taimekaitsetunnistuse olemasolu on kohustuslik vaid professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale, on ette valmistavatele koolitustele oodatud kõik huvilised. See on koduaiapidajatele hea võimalus täiendada oma teadmisi vastutustundlikust taimekaitsevahendite kasutamisest,“ selgitab PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Laine Järs.