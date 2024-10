KONKURSS | 100aastase kõrvalhoone uus elu

Nii elumaja kui ka abihoone olid väga täbaras seisus ja Priidul oli kindel plaan kutsuda ekskavaator, mis lükkab peale elumaja ka abihoone kokku. Masin oligi juba prügikonteineriga ootamas, kui viimasel hetkel otsustati, et abihoonele tuleb siiski uus elu sisse puhuda. „Äiapapa vaatas abihoonet ja ütles, et ära seda kokku lükka, sest uus elumaja tuleb sul väike ja lisaruumi on alati vaja,“ meenutab Priit ja tunnistab, et ei pea end teab mis kuldsete kätega meheks. „Lasin end pehmeks rääkida. Äiapapal oli kindel visioon, et paari suvega teeme selle üheskoos korda.“ Ja nii läkski. Nüüd on Priit äiapapale tänulik, sest sel suvel sai valmis tõeliselt äge kõrvalhoone.