ÕUDUS | Köögikapi vallutasid pisikesed putukad, kes poevad kuivainete vahele

Mul on kaks kodu ja elan seetõttu nagu rändlind. Suvilasse kolin kevadel, kohe kui ilmad nii palju soojenevad, et kannatab juba soojustuseta majas elada. Linnakorterisse lähen tagasi siis, kui haned end lõunamaale sätivad ja taevalaotus täitub nende lennukolmnurkadega. Minu linnakodu on umbes pool aastat üsna omapäi ja külaskäigud sinna on mul pigem juhuslikud.