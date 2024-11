„Nüüd ehitan kasvuhooneid ja lõikan viljapuid!“ Ministeeriumi siseaudiitor õppis maastikuehitajaks

Jane Normann võtab meid vastu Linnupargis asuva Tartu maheaia väravas, mille ta on ise ehitanud. Maheaias on jagatud tartlastele üle 500 aiamaa, kus nad saavad endale ise toitu kasvatada. Mööda aialappide vahelist teed jalutades osutab Jane siia- ja sinnapoole: „See on minu ehitatud kasvuhoone, ja see ja see.“ Kokku on ta sinna püsti pannud seitse triiphoonet. Ent see pole veel kõik!